RSA di Chiaravalle, 15 gli anziani morti. Due nuovi positivi nell’area centrale della Calabria

Al Matertomini di Catanzaro due nuovi decessi di anziani pazienti ospiti della casa di riposo di Chiaravalle. Da ieri, intanto, sono 2 i nuovi positivi in provincia di Crotone ma nessun ricovero

CATANZARO – È salito a 15 il numero dei decessi tra gli ospiti della casa di cura per anziani di Chiaravalle Centrale, diventata un focolaio di coronavirus. Gli ultimi due decessi si sono registrati, tra ieri sera e questa notte al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro, dove sono ricoverati gran parte degli ospiti della struttura, risultati positivi al Covid-19 : lo confermano fonti ospedaliere. Le ultime vittime sono due uomini di 86 e 78 anni. Sono stati oltre 70, tra anziani degenti e dipendenti della struttura, i casi di contagio riscontrati alla casa per anziani di Chiaravalle Centrale. Nel frattempo – comunica il bollettino quotidiano del Pugliese -Ciaccio, da ieri sono due le persone risultate positive al coronavirus entrambe provenienti dalla provincia di Crotone. Sono in totale 215 i tamponi eseguiti effettuati nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono state ricoverate 11 persone nel reparto di malattia infettive del Pugliese e due nel reparto di terapia intensiva, non si registrano nuovi ricoveri da ieri