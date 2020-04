Tirocinanti, lunedì pagamento di una mensilità

A darne notizia è l’assessore al Lavoro Fausto Orsomarso. “Come Regione – ha detto Orsomarso – anticiperemo il pagamento di una mensilità a tutti i tirocinanti”

CATANZARO – “Lunedì provvederemo come Regione ad anticipare il pagamento di una mensilità di tirocinio a tutti i tirocinanti bloccati dal decreto coronavirus”. Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, l’assessore regionale al Lavoro, Fausto Orsomarso. “Come Regione – osserva Orsomarso – avevo promesso che avrei provato a fare quello che era in nostra possibilità, in ragione del ritardo del provvedimento che il Governo ha dovuto studiare. Per cui attendendo il provvedimento del Governo posso dire, essendomi confrontato con il mio dirigente al lavoro e i funzionari, che lunedì provvederemo come Regione ad anticipare il pagamento di una mensilità di Tirocinio a tutti i tirocinanti (bloccati dal decreto coronavirus) compresi quelli che deve pagare Inps a cui manderemo comunicazione di tutti i selezionati dai Comuni ancora non avviati a tirocinio. Quindi – spiega l’assessore regionale – tutta la platea dei tirocinanti. Restiamo uniti. Non molliamo”.

Sul tema dei tirocinanti, nel post, inoltre, Orsomarso aggiunge: “Tutti i deputati che vogliono darci una mano, tipo la Dieni che da suggerimenti su cosa deve fare la Regione ma che farebbe bene a dire cosa deve fare il suo governo, possono e devono sostenere l’emendamento di Wanda Ferro che ha ricordato al Governo che nel primo decreto si erano purtroppo scordati la platea dei tirocinanti tra le misure di sussidio alla disoccupazione temporanea. Ringrazio il collega assessore al Welfare Gianluca Gallo, e anche la minoranza e i colleghi Carlo Guccione, Aieta e i deputati Viscomi e Bruno Bossio che – conclude l’assessore regionale al Lavoro – su questo tema ci stanno dando una mano a prescindere dai colori politici”.