Nuova scossa di terremoto nel crotonese, magnitudo 3.9. È la settima da questa mattina

Continua lo sciame sismico sulla costa jonica crotonese dove è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 alle 16:18

.

CROTONE – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è è stata registrata dai sismologi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona del crotonese dove dalle 5.13 di questa mattina si sono susseguite 7 scosse, la più forte di magnitudo 4.0 registrata alle 5.52. Quella avvenuta poco fa è la seconda più forte ed ha avuto come epicentro ancora una volta il mar jonio, a pochi chilometri dalla città di Crotone e ad una profondità di 24 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione non solo in città, ma anche nei comuni limitrofi di Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto e Scandale. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.