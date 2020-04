Coronavirus, estubati i 2 pazienti di Bergamo e Cremona ricoverati in Calabria

Sensibilmente migliorate le condizioni dei due pazienti arrivati dalla Lombardia in Calabria per il sovraccarico delle terapia intensive. Sono stati entrambi estubati dopo la terapia che già seguivano a Bergamo .

COSENZA – Sono stati estubati e sono in via di guarigione i due pazienti lombardi, uno di Bergamo, l’altro di Cremona, ricoverati nelle scorse settimane, in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro perché affetti da coronavirus. Lo ha detto all’AGI il commissario dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Zuccatelli. I due pazienti si trovano nel capoluogo calebrese dal 19 marzo, dov’erano giunti con un aereo miliare atterrato nel vicino aeroporto di Lamezia Terme grazie al lavoro della centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) attivata dal Dipartimento della Protezione proprio per alleggerire i ricoveri nelle terapie intensive della Lombardia al collasso nelle scorse settimane. Ora sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive. “E’ stato un atto di grande generosità – ha detto Zuccatelli – da parte della Calabria. E’ ora di smettere di dipingere questa regione in termini negativi”. Buone notizie arrivano anche dall’azienda ospedaliera di Cosenza, nelle cui strutture 3 persone affette dal Covid-19 sono risultate guarite: una era ricoverata nell’ospedale del capoluogo bruzio, una in quello di Roggiano Gravina, l’altra in quello Rogliano. In due casi i pazienti sono stati dimessi, in uno si è reso il ricovero in cardiologia trattandosi di una persona sottoposta a trapianto cardiaco.