Violento nubifragio, fango e detriti investono lo stabilimento Callipo

Un violento nubifragio, strade di fango e detriti. Le forti piogge abbattutesi nel vibonese, hanno danneggiato anche lo stabilimento dell’azienda Callipo

VIBO VALENTIA – Sono ingenti i danni causati dal maltempo e dalla forte pioggia che si è abbattuta nelle scorse ore su gran parte del Vibonese, dalla costa all’entroterra. Tre frane si sono verificate nei territori di Maierato, Francavilla Angitola e Pizzo Calabro. Fango e detriti anche dinanzi allo stabilimento del tonno Callipo a Maierato.

Situazione simile sulla Statale 18 di Pizzo Calabro dove la strada si è trasformata in un torrente. Disagi anche su via nazionale a Pizzo. Si contano ovunque, lungo questo versante della provincia, rami di alberi e tronchi spezzati lungo la strada. Problemi sono stati segnalati anche in viale Affaccio a Vibo Valentia, ma soprattutto a Vibo Marina e Bivona dove numerosi sono gli allagamenti così come nella zona di Nicotera, Briatico e Cessaniti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Maierato, Pizzo, San Gregorio d’Ippona, Mileto, San Costantino Calabro e Filadelfia e della Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Presenti anche alcune volanti della polizia a Vibo Marina.

La quantità di pioggia caduta mette a serio rischio l’area investita dalla pesante ondata di maltempo e sono ingenti i danni alle strade.