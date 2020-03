Coronavirus, da ieri 19 nuovi positivi nell’area centrale della Calabria

I nuovi casi positivi registrati sono 19, 11 arrivano dalla provincia di Catanzaro, 3 da quella di Crotone e 5 da quella di Vibo.

COSENZA – Sono 19 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria dove purtroppo si registrano anche 4 decessi (due pazienti sono morti all’ospedale Pugliese, uno nella struttura per anziani di Chiaravalle e uno al policlinico Mater Domini). A comunicarlo il bollettino giornaliere diffuso dall’ospedale Pugliese di Catanzaro dove da ieri sono stati effettuati 178 tamponi. I nuovi casi positivi registrati così distribuiti: 11 riguardano persone che arrivano dalla provincia di Catanzaro (sono tutti pazienti della casa di riposo per anziani di Chiaravalle), 3 da quella di Crotone e 5 da quella di Vibo Valentia. Sono 13 i ricoveri in malattie infettive, uno in più rispetto a ieri. In terapia intensiva, si legge nel bollettino, al momento sono 7 i ricoveri complessivi, uno in più rispetto alla giornata di ieri.