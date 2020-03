Coronavirus, 555 contagi in Calabria (+61), 21 morti e 11 guariti. Nel cosentino 141 positivi

Continua a salire il numero dei contagiati in Calabria con un incremento da ieri di 61 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati a 555. A Catanzaro 4 nuovi guariti in più, mentre nel cosentino si contano 141 positivi con 42 persone ricoverate. Il numero dei morti in Calabria è salito a 21

.

COSENZA – Altri 61 malati in più in Calabria nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagiati nella nostra regione a 555. Le vittime sono 20 e ci sono 4 nuovi guariti (a Catanzaro) che porta il totale delle persone che si sono lasciate alle spalle la malattia a 11. Questi numeri diramati dalla regione nel consueto bollettino quotidiano con gli aggiornamenti dalle 4 province. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 5.968 tamponi, 538 in più rispetto a ieri. Sono 128 le persone ricoverate nei diversi ospedali, 22 delle quali in terapia intensiva in gravi condizioni. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. Le persone positive in isolamento domiciliare sono salite a 394. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.104, così distribuiti: 2.181 a Cosenza, 859 a Crotone, 973 a Catanzaro, 662 a Vibo Valentia e 3.429 a Reggio Calabria. Infine, sono 12.099 le persone giunte in Calabria dalle zone del nord che si sono registrate al sito della regione. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza si contano 40 persone ricoverate nei reparti di malattie infettive e pneumologia (tra Cosenza, Rogliano, Cetraro e Castrovillari), 2 si trovano in terapia intensiva, 99 persone sono in isolamento mentre le vittime con coronavirus sono 10

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 16 in reparto – 13 in rianimazione – 100 in isolamento domiciliare – 4 guariti

Cosenza: 40 in reparto – 2 in rianimazione – 99 in isolamento domiciliare – 10 deceduti

Reggio Calabria: 28 in reparto – 6 in rianimazione – 106 in isolamento domiciliare – 7 guariti – 8 deceduti

Vibo Valentia: 3 in reparto – 1 in rianimazione – 31 in isolamento domiciliare – 1 deceduto

Crotone: 20 in reparto – 58 in isolamento domiciliare – 2 deceduti

l numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Domenica 1 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Lunedì 2 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Martedì 3 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Mercoledì 4 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Giovedì 5 marzo (+1)

2 contagiati (1 ricoverato – 1 isolamento)

Venerdì 6 marzo (+2)

4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Sabato 7 marzo (+0)

4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Domenica 8 marzo (+5)

9 contagiati (5 ricoverati – 4 isolamento)

Lunedì 9 marzo (+0)

9 contagiati (8 ricoverati – 1 isolamento)

Martedì 10 marzo (+2)

11 contagiati (10 ricoverati – 1 isolamento)

Mercoledì 11 marzo (+6)

17 contagiati (12 ricoverati – 5 isolamento)

Giovedì 12 marzo (+15)

32 contagiati (16 ricoverati – 16 isolamento)

Venerdì 13 marzo (+5)

37 contagiati (21 ricoverati – 16 isolamento)

Sabato 14 marzo (+22)

59 contagiati(26 ricoverati – 33 isolamento – 1 vittima)

Domenica 15 marzo (+10)

68 contagiati (38 ricoverati – 28 isolamento – 1 vittima)

Lunedì 16 marzo (+21)

89 contagiati (43 ricoverati – 44 isolamento – 1 vittima)

Martedì 17 marzo (+25)

114 contagiati (55 ricoverati – 57 isolamento – 1 vittima)

Mercoledì 18 marzo (+15)

129 contagiati (56 ricoverati – 70 isolamento – 1 vittima)

Giovedì 19 marzo (+40)

169 contagiati (73 ricoverati – 91 isolamento – 3 vittime)

Venerdì 20 marzo (+38)

207 contagiati (87 ricoverati – 120 isolamento – 4 vittime)

Sabato 21 marzo (+28)

235 contagiati (89 ricoverati – 136 isolamento – 5 vittime – 5 guariti)

Domenica 22 marzo (+38)

273 contagiati (111 ricoverati – 166 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Lunedì 23 marzo (+19)

292 contagiati (102 ricoverati – 178 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Martedì 24 marzo (+27)

319 contagiati (108 ricoverati – 195 isolamento – 11 vittime – 5 guariti)

Mercoledì 25 marzo (+32)

351 contagiati (116 ricoverati – 217 isolamento – 11 vittime – 7 guariti)

Giovedì 26 marzo (+42)

393 contagiati (124 ricoverati – 248 isolamento – 14 vittime – 7 guariti)

Venerdì 27 marzo (+101)

494 contagiati (125 ricoverati – 344 isolamento – 18 vittime – 7 guariti)

Sabato 28 marzo (+61)

555 contagiati in Calabria (128 ricoverati – 394 isolamento – 21 vittime – 11 guariti)