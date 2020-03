Emergenza coronavirus, le suore realizzano mascherine in tessuto

Nella produzione sono impegnate le suore delle due parrocchie del Paese, Immacolata della Medaglia Miracolosa e San Giovanni Battista

GIZZERIA (CZ) – Mascherine realizzate dalle suore per sopperire alla carenza dei dispositivi. E’ questa l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Gizzeria che, per fare fronte fra fronte alla mancanza delle mascherine, ha proceduto all’acquisto del tessuto idoneo alla realizzazione di quelle “fai da te” (tessuto non tessuto-Tnt). Il Comune di Gizzeria, guidato dal sindaco Pietro Raso, si è quindi attivato per la produzione delle mascherine che potranno essere lavate e riutilizzate. «La produzione è in corso – fa sapere il sindaco Raso – e vede impegnate le suore delle due parrocchie del Paese, Immacolata della Medaglia Miracolosa e San Giovanni Battista, che, con grande spirito di collaborazione, hanno offerto il loro tempo e la loro collaborazione per la parte che riguarda la realizzazione vera e propria del prodotto finito».

Il sindaco di Gizzeria spiega che l’iniziativa è il frutto del «lavoro collettivo tra l’amministrazione comunale e le due Parrocchie del paese, per il bene e la salvaguardia della salute della popolazione. Una volta pronte – ricorda Raso – ci si potrà rivolgere direttamente alle due parrocchie che inizieranno la consegna tenendo conto ovviamente delle priorità: ammalati, anziani, volontari!. Alla consegna della mascherina, chi vorrà – informa ancora il Comune di Gizzeria – potrà anche fare una piccola donazione, che verrà devoluta alle stesse Suore delle Parrocchie.