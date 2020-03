Coronavirus, emigrato spedisce tremila mascherine al paese di origine

Si tratta di mascherine riutilizzabili ed igienizzabili che saranno distribuite alle categorie deboli, agli uffici, agli esercizi ed attività commerciali operanti sul territorio

CATANZARO – Tremila mascherine protettive sono state donate alla comunità di Soveria Simeri, piccolo centro in provincia di Catanzaro, da un concittadino che vive in America e che ha voluto dimostrare, con questo gesto, tutto l’attaccamento per il suo paese d’origine. La notizia è stata resa nota dal sindaco del paese, Amedeo Mormile.

“Da giorni – ha affermato Mormile – sono in contatto con il nostro amico Mario Marino, da anni rientrato negli Stati Uniti d’America ma con il cuore e con la mente sempre con noi e con la nostra Soveria”. Il primo cittadino ha sottolineato che “non è stato facile perché la crisi sta colpendo duramente anche gli Stati Uniti, nonostante ciò è riuscito a recuperare oltre 3mila mascherine ed a spedirle. Si tratta di mascherine riutilizzabili ed igienizzabili, già arrivate a Soveria, che, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, saranno distribuite prioritariamente alle categorie deboli, agli uffici, agli esercizi ed attività commerciali operanti sul territorio di Soveria Simeri e, infine, ai capifamiglia secondo ordine decrescente di età. Ringrazio di vero cuore Mario e l’intera famiglia Marino per il gentile gesto – ha concluso il sindaco Mormile – per l’affetto e l’attaccamento che ha verso la nostra Soveria: le radici sono parte di noi e non si dimenticano mai”.