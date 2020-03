Coronavirus, casa di riposo di Chiaravalle consegnato ossigeno

Il materiale sanitario è stato consegnato dai Vigili del Fuoco, seguendo tutte le procedure necessarie

CHIARAVALLE (CZ) – Sono state consegnate oggi le bombole d’ossigeno necessarie per i pazienti affetti da coronavirus che si trovano in isolamento nella casa di riposo “Domus Aurea”, al centro di un vero e proprio focolaio che ha coinvolto ospiti e personale sanitario della struttura situata a Chiaravalle Centrale, nel Catanzarese. Il sindaco del paese, Domenico Donato, ha reso noto che le bombole di ossigeno e i medicinali sono stati “messi a disposizione dalla Casa della Salute e dalla Farmacia Corapi, con l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale”.

Sono stati proprio i Vigili del Fuoco a curare la consegna del materiale sanitario, seguendo tutte le procedure necessarie. Proprio ieri la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha dichiarato Chiaravalle come zona rossa insieme ad altri quattro comuni del circondario.