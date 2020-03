Coronavirus: focolai nelle case di riposo. 52 positivi a Chiaravalle, altri 13 a Bocchigliero

Dilagano i contagi nella struttura per anziani di Chiaravalle Centrale dove sono stati accertati 52 casi di positività tra pazienti e persone medico. Salgono i malati anche nella casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero con altri 13 positivi

COSENZA – È purtroppo esploso il focolaio nella casa di cura “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale uno dei rischi peggiori per il contagio delle persone. Proprio ieri, infatti, il governatore della Calabria aveva detto che bisognava evitare in tutti i modi le infezioni nelle strutture sanitarie. Sono in tutto 52 i casi positivi al coronavirus registrati tra pazienti e personale medico della struttura del catanzarese a seguito di 105 tamponi accertati: 32 pazienti saranno isolati nella stessa struttura, 8 pazienti più gravi saranno trasferiti in ospedale. Sono 12 invece gli operatori positivi, ma per ora solo uno di loro ha la febbre e si trova nel proprio domicilio, gli altri sono asintomatici e non presentano nessun malessere. A Chiaravalle, sono 4 gli altri casi di positività, uno è stato invece confermato a Stalettì.

Si attendono adesso il risultato di altri 14 tamponi. Un’incidenza molto alta che ha indotto la presidente della Regione Jole Santelli, d’intesa con il dipartimento della salute della Regione a chiudere 5 comuni: Chiaravalle, Soverato, Torre di Ruggiero, Vallefiorita e Cenadi. Da questi comuni, infatti, arriva il personale operante presso la struttura per anziani. Oltre ai 52 casi di positività riscontrati nella casa di cura di Chiaravalle, l’ospedale “Pugliese-Ciaccio”, con il consueto bollettino sull’area centrale della Calabria, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore si sono da registrati altri 2 casi positivi: uno in provincia di Vibo Valentia e uno in quella di Catanzaro. Sono stati eseguiti 127 tamponi da ieri che portano il totale dei tamponi a 1.497. Per quanto riguarda i ricoveri sono 17 le persone nel reparto di malattie infettive (+2 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 10 persone.

A Bocchigliero altri 13 positivi nella Rsa Santa Maria

Crescono i contagi anche nella casa di riposo per anziani Santa Maria a Bocchigliero, altro comune chiuso dalla Santelli. Il sindaco Alfonso Benevento ha comunicato che, a seguito degli ulteriori tamponi effettuati, è stata riscontrata la positività di altri 13 pazienti che porta il totale dei contagiati a 22. Tra loro ci sono 5 operatori sanitari. “Sono in stretto contatto con l’Asp di Cosenza – ha scritto il sindaco – che sta predisponendo tutte le procedure per presidiare la struttura al fine di salvaguardare la salute degli ospiti risultati negativi, curare adeguatamente i positivi e tutelare gli operatori sanitari della struttura. Un dato positivo – ha concluso il sindaco – è che le condizioni di salute di tutti gli ospiti al momento risultano buone.