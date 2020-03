Coronavirus, 393 contagiati in Calabria (+42) e 14 morti. In provincia di Cosenza 98 positivi

Crescono ancora i contagi nella nostra regione con un incremento di 42 nuovi positivi rispetto a ieri che portano il totale a 393. Sono 14 i morti e 7 i guariti. Dalla provincia di Cosenza si contano 43 persone in ospedale, 3 in terapia intensiva, 52 in isolamento e 7 deceduti

.

COSENZA – Il numero più alto di positivi registrati nelle ultime 24 ore da quando è iniziato il contagio da coronavirus anche in Calabria (Giovedì 19 marzo si era registrato un aumento di 40 contagi in un giorno). Salgono a 42 i nuovi malati nella nostra regione, 10 in più di ieri, che portano il totale dei contagiati a 393. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 4646 tamponi. Purtroppo nella giornata di oggi ci sono da registrare anche 3 decessi (2 donne morte all’Annunziata di Cosenza e un paziente a Vibo Valentia) che portano il totale delle vittime a 14. Resta di 7 il numero delle persone guarite. Del totale delle persone positive sono 124 i ricoverati nei vari ospedali della regione. Di questi 23 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono invece 248 le persone in isolamento domiciliare. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro che proprio oggi, riferiscono dal Pugliese-Ciaccio, hanno mostrato miglioramenti e stati estubati. Entrambi sono stati curati con il tocilizumab, il farmaco contro l’artrite reumatoide. I soggetti in quarantena volontaria sono 7364, così distribuiti: 1.766 a Cosenza, 790 a Crotone, 828 a Catanzaro, 613 a Vibo Valentia e 3.367 Reggio Calabria.

Nella provincia di Cosenza Salgono a 98 le persone attualmente positive (+11 da ieri). In 43 sono ricoverati fra i vari reparti di malattie infettive, 3 sono in terapia intensiva e 52 si trovano in isolamento domiciliare. Infine, le persone giunte in Calabria dalle zone del Nord che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.793.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 13 in reparto – 12 in rianimazione – 41 in isolamento domiciliare

Cosenza: 43 in reparto – 3 in rianimazione – 52 in isolamento domiciliare – 7 deceduti

Reggio Calabria: 25 in reparto – 6 in rianimazione – 80 in isolamento domiciliare – 7 guariti – 5 deceduti

Vibo Valentia: 3 in reparto – 1 in rianimazione – 21 in isolamento domiciliare – 1 deceduto

Crotone: 17 in reparto – 1 in rianimazione – 54 in isolamento domiciliare – 1 deceduto

l numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Domenica 1 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Lunedì 2 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Martedì 3 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Mercoledì 4 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Giovedì 5 marzo (+1): 2 contagiati (1 ricoverato – 1 isolamento)

Venerdì 6 marzo(+2): 4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Sabato 7 marzo (+0): 4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Domenica 8 marzo (+5): 9 contagiati (5 ricoverati – 4 isolamento)

Lunedì 9 marzo (+0): 9 contagiati (8 ricoverati – 1 isolamento)

Martedì 10 marzo (+2): 11 contagiati (10 ricoverati – 1 isolamento)

Mercoledì 11 marzo (+6): 17 contagiati(12 ricoverati – 5 isolamento)

Giovedì 12 marzo (+15): 32 contagiati (16 ricoverati – 16 isolamento)

Venerdì 13 marzo (+5): 37 contagiati (21 ricoverati – 16 isolamento)

Sabato 14 marzo (+22): 59 contagiati(26 ricoverati – 33 isolamento – 1 vittima)

Domenica 15 marzo (+10): 68 contagiati (38 ricoverati – 28 isolamento)

Lunedì 16 marzo (+21): 89 contagiati (43 ricoverati – 44 isolamento)

Martedì 17 marzo (+25): 114 contagiati (55 ricoverati – 57 isolamento)

Mercoledì 18 marzo (+15): 129 contagiati(56 ricoverati – 70 isolamento)

Giovedì 19 marzo (+40) : 169 contagiati (73 ricoverati – 91 isolamento – 3 vittime)

Venerdì 20 marzo (+38) : 207 contagiati (87 ricoverati – 120 isolamento – 4 vittime)

Sabato 21 marzo (+28) : 235 contagiati (89 ricoverati – 136 isolamento – 5 vittime – 5 guariti)

Domenica 22 marzo (+38) : 273 contagiati (111 ricoverati – 166 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Lunedì 23 marzo (+19) : 292 contagiati (102 ricoverati – 178 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Martedì 24 marzo (+27) : 319 contagiati (108 ricoverati – 195 isolamento – 11 vittime – 5 guariti)

Mercoledì 25 marzo (+32) : 351 contagiati (116 ricoverati – 217 isolamento – 11 vittime – 7 guariti)

Giovedì 26 marzo (+42) : 393 contagiati (124 ricoverati – 248 isolamento – 14 vittime – 7 guariti)