Domenico Tallini eletto presidente del Consiglio regionale

Tallini ha ottenuto 20 preferenze, Esposito 6 e una sola per Neri. Sei infine, le schede bianche. Necessaria la terza votazione a maggioranza semplice

REGGIO CALABRIA – E’ Domenico Tallini, consigliere regionale di Forza Italia, il nuovo Presidente del Consiglio regionale della Calabria. L’elezione di Tallini è avvenuta al terzo scrutinio, dopo che anche nella seconda votazione non era stato raggiunto il quorum richiesto della maggioranza dei due/terzi.

Un voto annullato era andato alla Presidente della Giunta regionale Jole Santelli. Nella votazione Tallini ha riportato 20 preferenze, 4 sono andate al consigliere Sinibaldo Esposito, una al consigliere Giuseppe Neri, 6 le schede bianche.

L’elezione di Tallini è avvenuta alla terza votazione poichè nella prima, su 31 votanti, 13 schede sono state presentate bianche e 18 erano stati i voti per l’esponente di Forza Italia. Non era stata pertanto raggiunta la maggioranza dei due terzi. La seconda votazione su 31 votanti, ha registrato 12 schede bianche e 17 voti per Tallini, 1 voto per Giuseppe Neri (Fdi) e 1 per Jole Santelli (Fi). Necessaria dunque la terza votazione a maggioranza semplice che ha dato l’esito a favore di Tallini che sarà presidente del Consiglio regionale dell’undicesima legislatura.