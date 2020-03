Assessore in Calabria al tempo del Coronavirus, Catalfamo: “ci rimetteremo in corsa”

Domenica Catalfamo è il nuovo assessore della Giunta regionale targata Jole Santelli. Ingegnere, 53 anni, è la terza donna della nuova squadra della governatrice

COSENZA – E’ un momento particolarmente difficile quello che si trova ad affrontare la Calabria, e il nuovo Governo regionale che dopo la tornata elettorale, è stata catapultata nell’emergenza ormai mondiale, della pandemia. Ieri la prima riunione di Giunta anche per il nuovo assessore Domenica Catalfamo che ha deleghe importanti e strategiche per il futuro della regione: infrastrutture, trasporti, urbanistica, lavori pubblici e pari opportunità.

“Qualcuno mi ha detto – ha raccontato l’assessore ai microfoni di Rlb – di aver assunto questo ruolo nel momento più difficile per l’Umanità, non solo per la Calabria. Tutto è saltato e bisogna riorganizzarsi. Una situazione surreale ma ho assunto questo impegno anche se in questi primi giorni, l’attenzione è rivolta alle criticità legate all’epidemia”.

ASCOLTA L’INTERVISTA

“Ci siamo trovati domenica scorsa ad affrontare l’emergenza rispetto agli arrivi, ai varchi e tutti sono stati monitorati e controllati. C’è stato il problema nelle ultime ore dell’attraversamento dello Stretto e – sottolinea l’assessore Catalfamo – non si capisce come questa utenza sia riuscita ad arrivare non solo in Calabria, ma attraversando tutta Italia”.

“Le forze dell’ordine hanno autonomia di controllo coordinati dalle Prefetture, come abbiano superato questi varchi non è dato saperlo. Una volta che degli utenti sono arrivati, è diventato un problema di ordine pubblico e qualcuno deve farla rispettare e provvedere di conseguenza. Ora questo fenomeno speriamo si sia ridotto o anche fermato”.

La prima riunione di Giunta e il futuro

“La Giunta ieri, come si può immaginare – spiega la Catalfamo – è stata permeata dall’emergenza coronavirus, ma noi siamo pronti ad affrontare il futuro e non vedo l’ora di mettere in campo una serie di azioni per superare quel gap che ci ha lasciati indietro su tanti percorsi. Sembra paradossale ma alcune cose si possono superare anche con azioni non straordinarie. Ci speriamo tanto e anche noi ci metteremo in corsa”.