Codacons, esposto all’Antitrust: “bloccare le raccolte fondi private”

Il Codacons vuole vederci chiaro sulle innumerevoli raccolte fondi che vedono gli italiani impegnati in una commovente gara di solidarietà: “Non vorremmo che con l’emergenza qualcuno abbia pensato di guadagnarci”

CATANZARO – “E’ necessario fare chiarezza nell’interesse di chi, in buona fede, dona soldi per aiutare la nostra disastrata sanità, ed è giusto che sia reso noto quanto dei soldi raccolti finisca in aiuti, e quanto invece rimanga in mano ai privati”. Così il Codacons interviene sulle innumerevoli raccolte di fondi avviate negli ultimi giorni anche alla luce dell’intervento dell’Antitrust che pochi giorni fa ha disposto un intervento in via cautelare proprio nei confronti del sito web www.gofundme.com, in relazione alla presenza di costi nascosti connessi alle transazioni con carte di credito e debito ed alla commissione facoltativa impostata automaticamente sulla cifra del 10%.

“I soldi pagati dagli utenti per tale commissione devono essere immediatamente restituiti ai cittadini” sostiene il Codacons che ha presentato un nuovo esposto all’Antitrust per chiedere di bloccare tutte le raccolte fondi ingannevoli o che applicano commissioni nascoste o equivoche agli ignari donatori. “Non vorremmo che con l’emergenza qualcuno abbia pensato di guadagnarci”.