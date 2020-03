Rubano auto ma vengono sorpresi da Polizia, quattro arresti tra cui un minorenne

Quattro persone arrestate sono stati gli agenti delle Volanti della Polizia per il reato di furto aggravato in concorso. Uno dei quattro arrestati è minorenne

REGGIO CALABRIA – Quattro persone sono state bloccate dopo aver rubato un’autovettura nel centro urbano grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato degli uomini armeggiare su un’autovettura Fiat Punto. Allertata la Polizia, ha fornito dettagli sulle persone e sui veicoli a bordo dei quali i 4 si muovevano. I poliziotto hanno fermato una Smart con a bordo tre persone e la Fiat Punto rubata con a bordo il solo conducente, a pochi metri dal luogo indicato nella segnalazione.

Due dei quattro fermati, L.F.P. 38enne reggino e B.S. 26enne reggino, hanno precedenti per reati predatori. Tutti sono stati denunciati anche per l’inosservanza del decreto relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il veicolo Smart condotto da uno dei quattro arrestati, minorenne alla guida senza patente, è stato sequestrato ed affidato in custodia giudiziale. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una centralina elettronica ed altri arnesi da scasso utilizzati per rubare la Fiat Punto, restituita alla proprietaria che ha presentato denuncia del furto. Il magistrato ha disposto la misura degli arresti domiciliari per i quattro arrestati in flagranza di reato, convalidando in sede di udienza i provvedimenti.