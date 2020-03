SCARICA – Coronavirus, cambia ancora il modulo di autocertificazione

Il modello contiene le modifiche entrate in vigore con la pubblicazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio in Gazzetta Ufficiale

.

COSENZA – Cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti (SCARICA IL PDF). Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus. Nel nuovo modello sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ci si può muovere soltanto per i seguenti motivi:

– comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.

Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta, nel decreto precedente che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione. Ricordiamo che non si può utilizzare nessun servizio Web oppure applicazione sul cellulare per compilare il modulo, come specificato dal Viminale, ma resta valido solo il foglio stampato.