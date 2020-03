Coronavirus: altri 8 positivi in Calabria tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Al Pugliese Ciaccio di Catanzaro registrati otto nuovi positivi: 1 dalla provincia di Catanzaro, 1 da quella di Vibo Valenti e 5 da quella si Crotone. Salgono a 130 i positivi nell’area centrale della Calabria

.

CATANZARO – Ci sono altri 8 positivi in più da ieri in Calabria, per quando riguarda l’area centrale della regione. Su un totale di 77 tamponi effettuati, otto sono risultati positivi. Si tratta di casi di coronavirus registrati tra le province di Catanzaro (+1), Crotone (+6) e Vibo Valentia (+1). Lo comunica il bollettino quotidiano diramato dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente sono 130 le persone contagiate da Covid 19 nell’area centrale della Calabria. Di queste 46 nella provincia di Catanzaro, 62 in quella di Crotone e 22 nella provincia di Vibo Valentia (qui i dati complessivi dei tutta la Calabria). Sono 14 i pazienti che si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Pugliese Ciaccio, 10 in terapia intensiva in gravi condizioni (compresi i due pazienti trasferiti da Bergamo).