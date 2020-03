Papa Francesco, preghiera globale il 25 e 27 marzo. Invito rivolto a tutti i cattolici del mondo

Mercoledì 25 alle ore 12 e venerdì 27 marzo alle ore 18 verrà trasmessa la preghiera globale alla quale sono chiamati a partecipare tutti i cattolici del mondo, su televisioni, radio e piattaforme digitali del Vaticano

I cattolici di tutto il mondo sono chiamati a due appuntamenti importanti, fortemente voluti da Papa Francesco in questo momento di emergenza. Il 25 e il 27 marzo verrà trasmessa su televisioni, radio e piattaforme digitali del Vaticano la preghiera globale e sarà concessa l’indulgenza plenaria per quanti si uniranno spiritualmente, secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica.

“Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l’umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il Cielo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù Nostro Signore ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno a recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti insieme”. È l’esortazione che arriva da papa Francesco al termine dell’Angelus di ieri.

Il secondo gesto forte che il Papa ha indicato è stato un momento di preghiera da lui presieduto venerdì 27 marzo, con la speciale benedizione Urbi et Orbi sul sagrato di San Pietro, con la piazza ovviamente vuota. “Venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d’ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.

La preghiera del Santo Padre potrà essere seguita in diretta tramite i media e si concluderà con la Benedizione eucaristica che sarà impartita “Urbi et orbi” attraverso i mezzi di comunicazione.