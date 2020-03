Coronavirus: salgono a 6 i morti in Calabria, nuova vittima a Reggio. Altri 3 contagiati a Vibo

A dare notizia di una paziente deceduta stamattina la direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Intanto si registrano tre nuovi casi a Vibo

REGGIO CALABRIA – E’ deceduta questa mattina al Grande Ospedale Metropolitano una donna di 82 anni, ricoverata in terapia intensiva e arrivata in ospedale in stato di shock e con una grave insufficienza respiratoria acuta ed insufficienza multiorgano. Effettuati i tamponi è risultata anche positiva al Coronavirus. Un quadro clinico dunque, già grave per l’anziana. Ed inizia a fare paura anche in Calabria l’effetto della diffusione del Coronavirus con sei vittime: l’informatore scientifico di Rende, l’anziano di Paola, le tre vittime dell’ospedale di Reggio e l’uomo di Cutro. «La Direzione aziendale esprime le più sentite condoglianze ai familiari dei due pazienti deceduti, vicinanza alle persone che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus Covid-19 e profonda gratitudine al personale che si sta adoperando per la loro cura».

Tre casi a Vibo, due sono parenti dell’uomo rientrato dal Trentino

Ad aumentare in Calabria è anche il numero dei contagiati. Altri tre casi si registrano nel territorio del comune di Vibo Valentia. Ad annunciarlo il sindaco, Maria Limardo, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un aggiornamento sulla conta delle persone contagiate dal Covid-19. “Purtroppo tre nuovi tamponi positivi nella nostra città“, ha scritto nel pomeriggio, rinnovando l’invito ai propri concittadini a restare a casa. Si tratta, nello specifico, di due parenti dell’uomo rientrato dalla vacanza in Trentino, a sua volta positivo, e di un giovane della frazione Longobardi. I tre positivi sono stati posti sin da subito in isolamento e, secondo le autorità sanitarie e come conferma il dottor De Monte, non esistono rischi epidemiologici.