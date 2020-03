Coronavirus, in Calabria 235 contagi (+28) e ci sono 5 guariti. A Cosenza 32 in ospedale

Il bollettino diramato dalla regione con i dati del contagio da coronavirus in Calabria. Salgono a 235 i contagiati con incremento da ieri di 28 nuovi positivi. Sono 87 le persone ricoverate, 15 in rianimazione. Le vittime salgono a 5 così come il numero dei guariti con 3 nuovi dimessi

COSENZA – Numeri leggermente inferiori rispetto a quelli registrati ieri, dove si contavano 38 malati in più. Nelle ultime 24 ore sono infatti 28 le persone positive al coronavirus che porta il numero totale dei contagiati a 238. Una buona notizia arriva dai guariti. Da ieri se ne registrano altri 3 che portano il totale dei guariti e dimessi a 5 (tutti nella provincia di Reggio Calabria). Purtroppo con l’uomo deceduto questa notte a Reggio Calabria sale invece a 5 il numero delle vittime nella nostra regione. Dal bollettino diramato dalla regione Calabria sono 89 le persone ricoverate negli ospedali calabresi (per la prima volta ci sono due pazienti a Vibo Valentia). Sono 136 invece le persone in isolamento domiciliare perchè presentano sintomi lievi. Nelle terapie intensive di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria si contano 17 persone in gravi condizioni. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2.480 tamponi di cui 2245 risultati negativi. I soggetti che si trovano in quarantena volontaria salgono a 6.382, così distribuiti: 1.320 a Cosenza, 551 a Crotone, 610 a Catanzaro, 655 a Vibo Valentia e 3.236 a Reggio Calabria. Infine la regione fa sapere che il numero di persone giunte in Calabria dalle zone del nord che si sono registrate al sito sono 10314.