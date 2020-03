Sono stati sorpresi a litigare in piazza, a mezzanotte, incuranti del divieto di poter stare all’aperto senza valido motivo

SERRA SAN BRUNO (VV) – In violanzione delle norme previste dal decreto per contrastare la diffusione del Coronavirus, il gruppetto aveva creato un vero e proprio assembramento. E’ successo a Serra San Bruno, nel Vibonese, dove la squadra volante del Commissariato di polizia, su disposizione della sala operativa e nell’ambito dei controlli voluti dal questore di Vibo Valentia, si è recato in piazza Tedeschi dove era stata segnalata una lite in atto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato due gruppi di persone che inveivano verbalmente tra loro. Dopo aver placato gli animi, gli otto presenti sono stati identificate e, per essersi riunite nelle vie di quel centro per futili motivi, sono state denunciate alla Procura di Vibo Valentia per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (articolo 650 del codice penale).