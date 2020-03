Il bollettino della regione Calabria con i dati del contagio nella nostra regione. Salgono a 207 i contagiati con incremento da ieri di 38 positivi. Sono 87 le persone ricoverate, 15 in rianimazione. Le vittime salgono a 4

COSENZA- Rispetto a ieri si contano 38 positivi in più che porta il numero totale delle persone contagiate dal coronavirus in Calabria a sfondare quota 200 (207). Purtroppo con l’uomo di Paola deceduto oggi all’Annunizata salgono a 4 le vittime per coronavirus nella nostra regione. Dal bollettino ordierno della regione emerge che del totale delle persone positive 87 si trovano ricoverate negli ospedali della regione, 120 sono invece in isolamento domiciliare. Salgono a 15 le persone che si trovano invece in rianimazione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2141 tamponi e quelle negative sono 1934. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.882, così distribuiti: 1.300 a Cosenza, 596 a Catanzaro, 515 a Crotone, 633 a Vibo Valentia e2.838 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria dalle zone del nord che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9827. La Regione infine fa sapere che nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 13 in reparto; 8 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare

Cosenza: 27 in reparto; 3 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 2 deceduto

Reggio Calabria: 18 in reparto; 5 in rianimazione; 47 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

Crotone: 13 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I contagi in Calabria dal 1 marzo (dati ProCiv)

Domenica 1 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Lunedì 2 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Martedì 3 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Mercoledì 4 marzo: 1 contagiato (1 isolamento)

Giovedì 5 marzo (+1): 2 contagiati (1 ricoverato – 1 isolamento)

Venerdì 6 marzo(+2): 4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Sabato 7 marzo (+0): 4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Domenica 8 marzo (+5): 9 contagiati (5 ricoverati – 4 isolamento)

Lunedì 9 marzo (+0): 9 contagiati (8 ricoverati – 1 isolamento)

Martedì 10 marzo (+2): 11 contagiati (10 ricoverati – 1 isolamento)

Mercoledì 11 marzo (+6): 17 contagiati(12 ricoverati – 5 isolamento)

Giovedì 12 marzo (+15): 32 contagiati (16 ricoverati – 16 isolamento)

Venerdì 13 marzo (+5): 37 contagiati (21 ricoverati – 16 isolamento)

Sabato 14 marzo (+22): 59 contagiati(26 ricoverati – 33 isolamento – 1 vittima)

Domenica 15 marzo (+10): 68 contagiati (38 ricoverati – 28 isolamento)

Lunedì 16 marzo (+21): 89 contagiati (43 ricoverati – 44 isolamento)

Martedì 17 marzo (+25): 114 contagiati (55 ricoverati – 57 isolamento)

Mercoledì 18 marzo (+15): 129 contagiati(56 ricoverati – 70 isolamento)

Giovedì 19 marzo (+40) : 169 contagiati (73 ricoverati – 91 isolamento – 3 vittime)

Venerdì 20 marzo (+38) : 207 contagiati (87 ricoverati – 120 isolamento – 4 vittime)