A Crotone la terza vittima da coronavirus in Calabria. Era ricoverato da ieri in condizioni critiche

CROTONE – Sale a tre il numero dei decessi con coronavirus in Calabria. Dopo il dipendente del comune di Montebello Jonico e l’informatore scientifico di Rende deceduto all’Annunizata di Cosenza questa mattina, si registra un nuovo decesso anche a Crotone. Si tratta di un 65enne che si trovava ricoverato all’ospedale civile San Giovanni di Dio, dove era giunto nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, l’uomo soffriva da tempo di alcune patologie. La notizia è stata confermata dal direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Antonio Belcastro. Nelle stesse ore a Crotone ci sarebbe stata anche un’impennata di persone positive ai tamponi (16 in più da ieri) come si evince dal bollettino diramato dall’azienda ospedaliera del capoluogo.