Emergenza Coronavirus: l’Esercito Italiano arruola medici e infermieri

Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 è indetta una procedura straordinaria di arruolamento per chiamata diretta nell’Esercito Italiano, con una ferma eccezionale della durata di un anno

ROMA – L’Esercito Italiano cerca 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri. La nozitia arriva dal comando militare Esercito Calabria. “Le domande di arruolamento – è scritto in una nota – dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa”, raggiungibile tramite l’home page del sito www.difesa.it dal 18 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

Il Ministero della Difesa per l’emergenza Covid19 ha impegnato più di 4.800 militari, 321 mezzi e 6800 posti letto. ​”E’ un momento di grande impegno per tutto il Paese e la Difesa deve dare, come sta già facendo, il proprio contributo, su tutti i fronti. Colgo l’occasione – ha dichiarato il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini – per ringraziare i nostri medici e i nostri infermieri per il prezioso lavoro che stanno facendo, così come tutte le Forze Armate che operano, anche in questa emergenza, con professionalità e spirito di servizio a favore degli italiani”.