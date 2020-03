Coronavirus, Jole Santelli “pronti per rispondere ad un’emergenza di 1.000 contagi”

Così il presidente sulla sua pagina Facebook “siamo sicuri però che rispettando le regole, con rigore e sacrificio, riusciremo ad evitare l’emergenza”



COSENZA – “Stiamo lavorando intensamente e a giorni saremo pronti per rispondere a un’emergenza di 1.000 contagi da Coronavirus”. Lo scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Prima dell’emergenza – rileva Santelli – avevamo 100 posti letto di terapia intensiva. In pochi giorni ne abbiamo attivati altri 47. Di questi 8 sono all’Annunziata di Cosenza, 8 al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, 6 a Germaneto, 15 a Reggio Calabria, 5 a Vibo Valentia e 5 Crotone. A questi si aggiungono 82 posti in più nei reparti di malattie infettive e 12 in più in pneumologia tra Reggio, Cosenza e Catanzaro. A giorni – rileva il presidente della Regione – saremo pronti per rispondere a un’emergenza di 1000 contagi da Coronavirus. Siamo sicuri però che rispettando le regole, con rigore e sacrificio, riusciremo ad evitare l’emergenza” ha concluso Santelli aggiungendo l’hashtag #uniticelafaremo.

I dati diffusi ieri dalla Regione portano i contagi totali in Calabria a 114 persone. Del totale delle persone positive 57 si trovano ricoverate negli ospedali, 10 di loro sono in terapia intensiva in condizioni gravi (4 sono all’Annunziata di Cosenza). Il resto dei positivi si trova in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono 4666. La governatrice, inoltre, ha decretato ieri la quarantena per i comuni di San Lucido e Montebello Jonico.