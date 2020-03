Coronavirus: il bollettino della Calabria. Salgono a 68 i contagiati (+8), a Cosenza 14 in ospedale

Il bollettino ufficiale della regione con i contagi da coronavirus. In Calabria, rispetto a ieri, un aumento di 8 casi. A Cosenza sono 14 le persone ricoverate, 3 in rianimazione. Salgono a 6.787 le persone arrivate dal nord che si sono registrate sul sito della regione

.

COSENZA – La Regione ha fornito i dati aggiornati relativi ai contagi in Calabria. Rispetto a ieri nelle ultime 2 ore si registra un aumento di 8 nuovi contagiati che porta il numero dei positivi al coronavirus a 67 persone, mentre i casi totali di contagio sono 68, considerando anche la persona guarita a Reggio Calabria. Delle 67 persone positive al coronavirus, 37 si trovano ricoverate in ospedale, 5 sono in terapia intensiva. Ad oggi sono stati effettuati 702 tamponi e i negativi sono 634. I soggetti in quarantena volontaria sono 4230, così distribuiti: 1210 a Cosenza, 494 a Catanzaro, 1800 a Reggio Calabria, 293 a Crotone e 433 a Vibo Valentia. Infine, le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni dl nord Italia e che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6.787.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 7 in reparto, 2 in rianimazione, 2 in isolamento domiciliare

Cosenza: 11 in reparto, 3 in rianimazione, 3 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 9 in reparto, 1 in rianimazione, 10 in isolamento domiciliare, 1 guarito, 1 deceduto

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in reparto, 9 in isolamento domiciliare