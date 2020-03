Coronavirus, morto l’architetto Cristiano Gregotti. Progettò l’università della Calabria

E’ morto questa mattina a Milano a 92 anni dove era ricoverato per una polmonite. A darne notizia è stato Stefano Boeri, il presidente della Triennale. A Cosenza progettò il complesso dell’Università della Calabria, primo campus universitario realizzato in Italia

.

MILANO – Il famoso architetto Vittorio Gregotti è morto questa mattina a Milano. Aveva 92 anni ed era ricoverato alla clinica San Giuseppe per le conseguenze di una polmonite. Gregotti, nato a Novara nel 1927, è stato uno dei più importanti architetti e urbanisti italiani del Novecento, docente di architettura a Venezia, Milano e Palermo e in tantissime università di tutto il mondo e fu lui a progettare negli anni 70 l’università della Calabria, primo campus universitario realizzato in Italia. A dare la notizia della morta è stato su Facebook Stefano Boeri, il presidente della Triennale. Boeri nel ricordare l’architetto Gregotti ha scritto che con lui è scomparso anche “un saggista, critico, docente, editorialista, polemista, uomo delle istituzioni, che – restando sempre e prima di tutto un architetto – ha fatto la storia della nostra cultura. Concependo l’architettura come una prospettiva sull’intero mondo e sulla intera vita. Che grande tristezza”.

Gregotti era nato a Novara nel 1927. Dopo la laurea in architettura nel 1952 al Politecnico di Milano entrò, come prima esperienza, nello studio BBPR . Dal 1953 al 1968 svolse la sua attività in collaborazione con Ludovico Meneghetti e Giotto Stoppino. Nel 1974 fondò la Gregotti Associati di cui è presidente. È stato anche docente di Composizione architettonica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Milano e Palermo. Nel corso della sua attività accademica è stato anche ‘visiting professor’ alle Università di Tokyo, Buenos Aires, San Paolo, Losanna, Harvard, Filadelfia, Princeton, Cambridge (U.K.) e all’M.I.T. di Cambridge (Mass.). Tra i suoi numerosi interventi si contano, per esempio la risistemazione di Potsdamer Platz a Berlino, i progetti del Teatro degli Arcimboldi a Milano, del Gran Teatro Nazionale di Pechino. e della Chiesa di san Massimiliano Kolbe, a Bergamo.

Il ricordo dell’assessora alla cultura e alla università di Rende Marta Petrusewicz

“Un grande maestro architetto e urbanista, da sempre in prima linea nell’architettura pubblica”: così l’assessora alla cultura e alla università Marta Petrusewicz alla notizia della dipartita di Vittorio Gregoretti. “Ha ideato e progettato stadi (a Genova e Barcellona), teatri (a Milano e Grosseto), musei, acquari, quartieri (Shanghai e lo Zen di Palermo) e, soprattutto, le università” ha affermato la Petrusewicz che ha poi proseguito: “noi calabresi lo ricordiamo con gratitudine come l’architetto dell’Università della Calabria. Vincitore con il suo gruppo nel 1973 del concorso architettonico internazionale – ricordato proprio recentemente in un convegno dell’Ordine degli Architetti tenuto al Parco Acquatico di Rende – ha dato alla nascente Università un’impronta di apertura internazionale e territoriale, simboleggiata dai suoi famosi ponti“. “Pur polemico nei confronti dell’esecuzione del progetto, come raccontò nella sua famosa lectio magistralis pronunciata all’Unical nel 2010, Gregotti rimase fedele all’idea base di coniugare l’architettura pubblica con la pianificazione del paesaggio. Morto Gregotti, rimane da portare avanti il Progetto Gregotti”, ha concluso l’assessora auspicando che l’eredità dell’urbanista non si esaurisca, ma venga invece valorizzata.