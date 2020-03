Coronavirus, il bollettino della regione. In Calabria 60 contagi, oltre 6mila le autodenunce

Il bollettino ufficiale della regione con i contagi da coronavirus in Calabria che vede, rispetto a ieri, un aumento di 22 casi. Salgono a 6.302 le persone arrivate dal nord che si sono registrate sul sito della regione.

.

COSENZA – Cresce di 22 unità il numero delle persone positive al coronavirus nella nostra regione che porta il totale dei casi a 60 con 59 malati e un guarito (il professore dell’Università di Reggio Calabria). La regione ha comunicato che ad oggi sono stati effettuati 581 tamponi, quelli negativi sono 521. I soggetti in quarantena volontaria sono in totale 4706 e così distribuiti: 1999 a Cosenza, 239 a Crotone, 464 a Catanzaro, 404 a Vibo Valentia e 1600 a Reggio Calabria: 1600. Infine cresce il numero delle persone giunte dal nord che si sono registrate sul sito della regione. Negli ultimi quattordici giorni hanno comunicato la loro presenza 6302 persone. Ai dati forniti oggi alla Protezione Civile Nazionale, va aggiunta una persona deceduta a Reggio Calabria, risultata positiva al test coronavirus dopo il decesso.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro: 6 in reparto, 1 in rianimazione, 2 in isolamento domiciliare

Cosenza: 9 in reparto, 2 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 5 in reparto, 1 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare, 1 guarito

Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare

Crotone: 2 in reparto, 13 in isolamento domiciliare