Coronavirus, sospesi tutti i treni notturni. Ieri da Milano partite e controllate 438 persone

Per contenere il contagio da Codiv -19, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Controllati dalla Polizia Ferroviaria sia alla partenza sia una volta a destinazione 438 persone partite da Milano verso Sud

COSENZA – “Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell’ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo”. E’ quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture.

Ieri 438 partenze verso Sud, tutti controllati e con certificazione

Tutti i passeggeri partiti in treno da Milano e diretti verso le regioni del sud – 438 persone in totale – sono stati controllati dalla Polizia Ferroviaria sia alla partenza sia una volta a destinazione. I poliziotti hanno verificato in partenza l’identità e le motivazioni del viaggio e tutti, dice la Polfer, “hanno dimostrato di avere una giusta motivazione“. A destinazione i viaggiatori sono stati nuovamente controllati ed è stata anche rilevata la temperatura. Per i treni diretti in Sicilia, le verifiche sono scattate a Messina.