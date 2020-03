Non rispetta il decreto per il contenimento del Covid-19, denunciato titolare di una sala giochi

Nell’ambito dei controlli previsti dopo l’emanazione del DPCM dell’11 marzo, l’uomo è stato trovato all’interno della propria attività commerciale con la saracinesca alzata e la porta d’ingresso libera

LAMEZIA TERME – Il titolare di una sala giochi ubicata nel centro della città di Lamezia, è stato denunciato dalla Polizia nell’ambito dei controlli disposti in relazione all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. L’uomo esercitava regolarmente l’attività commerciale nonostante il divieto. Al momento del controllo ad opera dei poliziotti, il locale commerciale aveva la saracinesca alzata e la porta d’ingresso libera, mentre il titolare aveva già effettuato delle operazioni commerciali. L’uomo, inoltre, sarà segnalato per la sospensione dell’ esercizio di attività commerciale.