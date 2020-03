L’autocertificazione per spostarsi anche a piedi, ecco le regole – AUDIO

Anche chi uscirà a piedi dovrà portare l’autodichiarazione. E’ quanto contenuto nel nuovo decreto annunciato ieri sera da Giuseppe Conte

ROMA – Inasprimento delle misure per contenere il contagio con negozi chiusi da oggi in tutta Italia a esclusione di alimentari, farmacie ed altri servizi essenziali (LEGGI QUI). E anche per chi esce a piedi, sarà necessario disporre dell’autocertificazione. Il monito è sempre quello di uscire per lo stretto necessario ed è stato anche predisposto un nuovo modulo che può essere scaricato direttamente dal sito del Viminale. Qualora si fosse fermati per un controllo andrà esibito debitamente compilato o in alternativa le forze dell’ordine hanno a disposizione i modelli da compilare per giustificare la propria presenza fuori.

L’autocertificazione, è stato precisato, non consente a chi la compila di andare dove vuole. Ci si può spostare solo per lavoro, necessità o salute. Al momento del controllo gli organi preposti consentiranno di dichiarare e firmare una certificazione che giustifichi il perchè ci si sta spostando.

Ed in tal caso partono anche i controlli relativi allo spostamento. Se quanto dichiarato non è vero si è passibili di denuncia per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica Coronavirus e per dichiarazioni mendaci. Anche per fare la spesa una persona per famiglia e solo nel proprio comune. Inoltre anche negli spostamenti in auto non sono ammesse più di due persone.

A spiegare ai microfoni di Rlb come si compila l’autocertificazione e soprattutto quali sono i rischi legali che si corrono violando le disposizioni, l’avvocato Erica Pranno