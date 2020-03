Venditore ambulante denunciato per aver violato le disposizioni sul Covid19

Controlli effettuati sul territorio dalla polizia municipale, i carabinieri e le guardie ecozoofile per garantire che vengano seguite le direttive contenute nel decreto ministeriale per il contenimento del contagio da coronavirus

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un uomo del luogo è stato denunciato dalla Polizia locale perché aveva messo in vendita della merce nelle vie del paese contravvenendo ai divieti imposti dal decreto del presidente del consiglio in materia di contrasto al coronavirus. “Stiamo proseguendo i controlli con tre pattuglie di Polizia locale operative in contemporanea sul territorio – ha spiegato il comandante Francesco Iorno – oltre a quelli dei carabinieri e con l’ausilio dei volontari delle guardie ecozoofile. Stiamo materialmente attuando dei posti di controllo e fermando i veicoli che transitano a qualunque titolo negli abitati di Isola e delle frazioni. Occorre che quelle persone ancora dure di comprendonio capiscano che non possono uscire di casa se non per una ragione di lavoro, sanitaria o per stato di necessità”. Iorno ribadisce che “le passeggiate in 3 o 4 persone in auto con gli amici sono vietate e stiamo procedendo senza remore a denunciare penalmente alla Procura della Repubblica”.