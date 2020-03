Coronavirus, sale il numero dei contagi in Calabria: 32 casi positivi

La diffusione del Coronavirus in Calabria aumenta e con essa le persone risultate positive al Covid 19 che sono oltre 30

CATANZARO – E’ raddoppiato in poche ore il numero delle persone infette in Calabria nonostante i dati del Ministero della Salute e della Regione riferiti alla giornata di mercoledì 11 marzo. Oltre alle 19 persone si sommano altri due soggetti nella frazione di Piscopio, a Vibo Valentia dove erano stati registrati altri due casi e ed un nuovo caso a Cetraro. A Reggio Calabria si registrano cinque nuovi casi. Sale a quota 32 dunque il numero delle persone positive.

Nel dettaglio la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha confermato 11 casi positivi, più uno già dimesso, tra cui altri 6 che si aggiungono all’elenco diffuso ieri dalla Regione: quattro pazienti sono attualmente ricoverati senza necessità di terapia intensiva, 6 sono in sorveglianza attiva domiciliare e uno è stato dimesso. Altri cinque casi, invece, attendono conferma dall’Iss a Crotone. Due ancora, infine, i casi che si aggiungono alla lista e che provengono dal cosentino, uno dei quali ricoverato nel reparto di malattie infettive. Se tutti i tamponi saranno confermati il numero dei casi in Calabria salirebbe dai 19 ufficializzati questa sera dalle autorità preposte a ben 32.

L’ultimo bollettino della Regione Calabria, rilevava l’effettuazione di 276 tamponi con 19 persone risultate positive al Coronavirus 257 quelle negative distribuiti come segue: a Catanzaro 4 in reparto; a Cosenza 2 in reparto, 2 in rianimazione, 1 guarito; a Reggio Calabria 4 in reparto, 1 in isolamento domiciliare e 1 guarito; a Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare. In quarantena volontaria invece 1342 persone: 380 a Cosenza, 115 a Crotone, 334 a Catanzaro, 343 a Vibo e 170 a Reggio Calabria.