Coronavirus, primo tampone positivo a Crotone

Si registra il primo caso di Coronavirus a Crotone. La donna è stata trasferita al Pugliese Ciaccio

CROTONE – La donna di 60 anni è arrivata dalla regioni del Nord Italia, e le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Si tratta di un’imprenditrice che è stato ricoverata la scorsa notte nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Catanzaro. A darne conferma il direttore sanitario dell’Asp di Crotone, Massimo D’Angelo. La donna, un’imprenditrice crotonese appena rientrata dal Nord Italia, era stata sottoposta a tampone in quanto presentava i sintomi del covid 19.

I risultati sono arrivati intorno alle 23 di ieri e la donna è stata trasportata all’ospedale Pugliese-Ciaccio – indicato come hub di riferimento per l’emergenza coronavirus – intorno alle 3 del mattino. Tutte le persone che sono venute in contatto con la donna ed i familiari sono stati posti in isolamento domiciliare con monitoraggio quotidiano e saranno sottoposte ad esami per verificare eventuali contagi. Le condizioni della donna, fanno sapere dall’Asp, sono stazionarie.