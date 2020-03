Non rispetta l’alt e tenta di speronare l’auto della polizia. Arrestato 39enne

L’uomo era fuggito a forte velocità zigzagando lungo le vie della città, rischiando anche di investire un pedone

LAMEZIA TERME – Agenti della Squadra volanti hanno arrestato in flagranza di reato, C. G., 39 anni, di Lamezia Terme, per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 2:45, durante il turno di servizio, un equipaggio, in un incrocio stradale della città della piana, aveva notato un’autovettura svoltare senza rispettare la luce rossa del semaforo. La pattuglia della Volante aveva intimato l’Alt ed acceso il lampeggiante ma l’uomo alla guida dell’autovettura aveva tentato di speronare la macchina della Polizia, non riuscendoci solo perché evitato dal personale operante. Poi l’uomo, sempre a bordo della sua autovettura, era fuggito a forte velocità zigzagando lungo le vie della città, rischiando anche di investire un pedone, del quale aveva speronato l’autovettura in panne.

La corsa era cessata solo quando l’auto aveva imboccato una strada senza uscita, dove la Volante, che aveva continuato l’inseguimento, era finalmente riuscita ad identificare ed arrestare l’uomo alla guida dell’autovettura. Negli uffici di Polizia, il conducente era stato sottoposto ad accertamento con etilometro che era risultato negativo. C.G., tossicodipendente e già colpito da avviso orale, con precedenti di Polizia per vari reati, aveva peraltro la patente sospesa, pertanto gli erano state contestate anche le violazioni al codice della strada ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e fermo amministrativo per 3 mesi. Il Tribunale di Lamezia ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella sua abitazione con divieto di allontanamento notturno dalle ore 21 alle ore 8.