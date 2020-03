Controlli zootecnici dei carabinieri forestali, rilevate irregolarità per 7mila euro

Gli interventi di contrasto alle irregolarità in ambito agroalimentare hanno interessato il Parco Nazionale d’Aspromonte

GERACE (RC) – I carabinieri forestali hanno controllato un’azienda zootecnica sita in contrada Santa Marina/Bruga di Ciminà e di proprietà di S.D., 40enne originario di Locri, per verificarne la corretta gestione degli animali in carico alla medesima. Dagli scrupolosi controlli fito-sanitari eseguiti sono emerse, in particolare, violazioni sull’identificazione degli animali e tenuta del registro di stalla, tempestivamente contestate, che hanno condotto alla notifica di processi verbali amministrativi per un totale di € 7.000,00 circa.

In considerazione del fatto che, nei ricoveri degli animali dell’azienda di S.D. sono stati rinvenuti capi di bestiame afferenti a due distinte aziende zootecniche, rispettivamente di proprietà della madre R.A. e del fratello S.R., entrambe con sede in contrada Santa Marina Bruga di Ciminà ed alla luce della promiscuità rilevata, il servizio veterinario ha disposto il vincolo sanitario alle tre aziende e la distruzione delle carcasse a mezzo termodistruzione.