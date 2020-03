Controllava i dipendenti con le telecamere, denunciato titolare di un bar

La denuncia e 7mila euro di multa per il titolare di un bar che per controllare i suoi dipendenti aveva installato le telecamere nell’esercizio commerciale

SANT’ONOFRIO (VV) – Aveva installato un sistema di telecamere per sorvegliare i dipendenti e l’aveva orientato sulle postazioni di lavoro. I carabinieri di Sant’Onofrio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia e del Nas di Catanzaro, hanno denunciato il titolare di un bar, ubicato nella piazza principale del paese che aveva messo in piedi un impianto di video sorveglianza interno per spiare i dipendenti. I militari hanno anche certificato altre violazioni tra cui l’omessa notifica all’Asp dell’avvio dell’attività. La conservazione di alimenti avveniva in un deposito trovato in condizioni igienico-sanitarie non idonee. Sono state elevate al termine dell’operazione sanzioni amministrative per oltre 7mila euro.

A Filogaso, invece, i carabinieri di Maierato, del Nas e del Nil hanno deferito il titolare di un market per la presenza di due dipendenti sprovvisti di certificazione sanitaria e una serie di violazioni in materia amministrativa che hanno portato ad una sanzione di 9mila euro. L’impiego di un lavoratore clandestino e l’omessa visita medica pre-assuntiva nei riguardi dei dipendenti è infine costata ad un imprenditore agricolo di Tropea la sanzione di 57mila euro e la sospensione dell’attività. Ad accertare le violazioni sono stati in tale caso i carabinieri della locale Stazione unitamente al personale specializzato del Nil di Vibo. L’imprenditore è stato anche deferito alla Procura di Vibo.