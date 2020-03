Sequestrati 150mila articoli non sicuri: cosmetici e giochi per bimbi

Oltre al sequestro, ai due esercenti sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per 50.000 euro

CROTONE – La Guardia di finanza di Crotone ha sequestrato oltre 150.000 articoli nell’ambito di controlli sulla sicurezza dei prodotti in commercio. L’azione di controllo economico del territorio è stata portata avanti grazie all’incrocio tra le banche dati in uso al corpo e il riscontro dei dati ottenuti tramite mirati sopralluoghi. Due gli esercizi commerciali obiettivo dei controlli, uno a Crotone e l’altro di Isola di Capo Rizzuto. Tra gli scaffali dei negozi controllati, prodotti cosmetici e di costruzioni in plastica per bambini privi della necessaria indicazione sulla provenienza e sui materiali utilizzati per la loro produzione. Oltre al sequestro, ai due esercenti sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per 50.000 euro.