Coronavirus, positiva anche la moglie del paziente di Catanzaro

Le condizioni del paziente risultato positivo al test Coronavirus, ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono stabili. Positiva anche la moglie ma asintomatica

CATANZARO – L’aggiornamento arriva dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, la quale comunica che sono stati effettuati i tamponi su tutti i contatti stretti del paziente risultato positivo e ricoverato nel reparto di Malattie Infettiva al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Soltanto la moglie – già posta in quarantena- è risultata positiva al primo test, in attesa di conferma – come il marito – da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. Sono risultati negativi invece, i test eseguiti sia sul medico di medicina generale che lo aveva visitato sabato mattina, sia sul fratello pediatra, nonchè per gli operatori sanitari del reparto.