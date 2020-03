Coronavirus, terzo caso positivo in Calabria. Un docente ricoverato a Reggio Calabria

Si tratta di un docente di Agraria ricoverato da ieri al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che ha dato notizia della positività dopo aver effettuato un doppio controllo virologico che ha riscontrato la presenza del Covid-19

.

COSENZA – Sale a tre il numero dei positivi al coronavirus in Calabria dopo un primo caso conclamato di contagio registrato oggi a Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano ‘Bianchi – Melacrino – Morelli’ ha confermato che attraverso un doppio controllo virologico, un caso di infezione in un paziente ricoverato nel pomeriggio di ieri. “Questo pomeriggio è stato confermato attraverso doppio controllo virologico – si legge nella nota dell’ospedale – infezione da Coronavirus SARS-COV2 in un paziente ricoverato nel pomeriggio di ieri“.

L’uomo ricoverato è un docente della Facoltà di Agraria presentatosi spontaneamente al ‘Triage’ degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, colto dal sospetto di essere infetto da coronavirus. Le sue condizioni sono buone. Secondo quando riferisce l’ospedale “l’uomo ha avuto un grandissimo intuito portandosi immediatamente al punto di prima accoglienza della Protezione civile approntato nel piazzale interno dell’ospedale, proprio accanto al ‘Triage’, dove è stato immediatamente trattato con i protocolli del caso, e successivamente, dopo i primi controlli, spostato al reparto Malattie Infettive“. È plausibile che possa avere avuto contatti con un caso precedente, un suo collega ricoverato all’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania”, si apprende. Sono già scattate le procedure per l’individuazione epidemiologica dei soggetti venuti a contatto con il paziente, verso i quali sarà disposta la quarantena domiciliare, per le persone asintomatiche, e il controllo specifico con tampone per quelle sintomatiche.

Rettore dispone chiusura totale dell’Università

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, ha immediatamente disposto la sospensione di tutte le attività dell’Ateneo “Nelle more di conoscere l’esito delle verifiche sanitarie su personale dell’Università – ha scritto il rettore – si dispone la sospensione immediata di tutte le attività d’Ateneo, al fine di assicurare in via precauzionale e d’urgenza la massima condizione di protezione dell’intera Comunità universitaria”.