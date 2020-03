Emergenza Coronavirus: l’Asp cerca 18 medici e 45 sanitari

L’avviso di selezione riguarda il reclutamento di 18 unità mediche, 25 infermieri professionali e 15 Oss

VIBO VALENTIA – Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia, sentiti i componenti del Tavolo tecnico permanente aziendale per la gestione dell’emergenza Coronavirus (Covid 19), ha proceduto ad autorizzare l’avviso di selezione per il reclutamento di 18 unità mediche, 25 infermieri professionali e 15 Oss. Il provvedimento straordinario si è reso necessario per fronteggiare una eventuale emergenza legata alla diffusione del Coronavirus e garantire la massima assistenza alla popolazione vibonese. Nell’ambito delle misure adottate per arginare il rischio epidemiologico da Coronavirus, l’Azienda sanitaria ha inoltre avviato la manutenzione nei presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Serra san Bruno e Tropea. “Di fronte ad una possibile emergenza sanitaria, faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per garantire ai cittadini vibonesi la necessaria sicurezza e tranquillità” ha dichiarato il commissario dell’Asp di Vibo Giuseppe Giuliano.