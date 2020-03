Caso di coronavirus a Catanzaro, tamponi effettuati anche su familiari e due sanitari

Il paziente risultato positivo al Coronavirus al primo test è ricoverato dal 2 marzo nell’ospedale di Catanzaro. Tamponi su chi è stato a diretto contatto con il sessantasettenne. Psicosi da coronavirus, annunciate querele per le fake news di un presunto nuovo contagiato a Settingiano

CATANZARO – Tamponi su tre parenti e due sanitari che “sono stati a contatto diretto” con il paziente risultato positivo al Coronavirus al primo test e ricoverato dal 2 marzo nell’ospedale di Catanzaro. In giornata è previsto l’esito per la conferma del tampone da parte dell’Istituto sanitario nazionale. Il paziente è un sessantasettenne ingegnere in pensione che, nei giorni scorsi, aveva trascorso una breve vacanza a Canazei. Al suo ritorno i problemi di salute, fino alla necessità di allertare il 118. “E’ arrivato con un altro sospetto, trasportato al pronto soccorso dal 118. Il personale dell’ambulanza ha utilizzato i dispositivi previsti”, ha spiegato Paolo Scerbo, dirigente medico del reparto malattie infettive dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Le condizioni del paziente sono sostanzialmente migliorate dopo la forte crisi respiratoria che lo aveva portato in ospedale: “Il paziente è in condizioni stabili e senza problematiche particolari, non è preoccupante – ha detto Scerbo – è in una camera a pressione negativa, quindi completamente isolato con tutte le attenzioni di norma previste dal protocollo.

Fake news da coronavirus. Annunciate querele

Costretti a difenderci dal coronavirus ma anche dalle fake news che non fanno altro che alimentare la psiocosi. Il sindaco di Settingiano Rodolfo Iozzo, in riferimento ad una presunta quando infondata notizia di un nuovo caso di Coronavirus (con tanto di schermata finta del televideo che si è diffusa su WhatsApp) riscontrato in un soggetto che lavora presso la struttura socio-sanitaria San Francesco Hospital, sita nel quartiere Martelletto di Settingiano, ha fatto presente che si tratta di una fake news. I titolari della struttura sanitaria stanno procedendo a formalizzare regolare denuncia presso le competenti Autorità nei confronti di chi ha divulgato tale falsa notizia.