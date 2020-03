Dispositivi antiabbandono, domani scattano le sanzioni. Le info per non correre rischi

Domani scattano le sanzioni per coloro che non utilizzano i seggiolini anti-abbandono per minori di 4 anni a bordo di veicoli. Dalla decurtazione di punti per chi non è a norma alla sospensione della patente per i recidivi. Il vademecum e le informazioni per gli automobilisti interessati

.

COSENZA – A partire da domani, venerdì 6 marzo, scatteranno le sanzioni per chi non è in regola con l’installazione in auto di seggiolini o dispositivi antiabbandono, obbligatori per trasportare bambini al di sotto dei 4 anni di età come prescritto dal decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada. Le sanzioni per gli utomobolisti variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

La proroga era stata accordata dal Ministero dei trasporti per permettere sia alle aziende di predisporre i nuovi prodotti conformi agli standard ministeriali e sia ai genitori di essere informati adeguatamente e acquistarli usufruendo anche del contributo ministeriale. In commercio inoltre sono disponibili i seggiolini con allarme integrato o i dispositivi autonomi da collegare ai seggiolini di cui si è già in possesso e il venditore ha l’obbligo di fornire un certificato di conformità ai requisiti stabiliti per legge del dispositivo acquistato. I dispositivi, prescrive la normativa, non necessitano infatti di una specifica omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. E’ necessario che si attivino automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, dando un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. E’ possibile inoltre che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche. Attivo sul sito www.bonuseggiolino.it, la richiesta del bonus statale del valore di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono o per il rimborso per chi ha già sostenuto la spesa.

Il vademecum per tutti gli automobilisti

Proprio in vista di domani, giorno in cui scatteranno le sanzioni previste dall’art. 172 del Codice della Strada, per coloro che non utilizzeranno i seggiolini antiabbandono per trasportare bambini di età inferiore ai 4 anni, ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale) ha preparato un utile vademecum per genitori e organi di polizia stradale. CLICCA QUI PER LEGGERE IL VADEMECUM