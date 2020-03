Catanzaro, si insedia il nuovo Questore: “massimo impegno sul fronte Coronavirus”

Finocchiaro: “Sono un uomo del Sud, la Calabria è una realtà che conosco e che affronterò con grande entusiasmo. Essendo Catanzaro capoluogo di regione carne al fuoco ne abbiamo”

CATANZARO – “Noi, anche se non abbiamo competenze di tipo sanitario, siamo chiamati a svolgere un ruolo anche in relazione a questa problematica. Lo faremo con il massimo impegno a tutela della collettività“. Lo ha detto il nuovo questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione del suo insediamento nella sala conferenze del Centro polifunzionale di Polizia di Stato, sul tema Coronavirus. “Sono un uomo del Sud – ha detto poi il nuovo questore – sono siciliano e ho lavorato sempre, tranne una breve parentesi a Perugia, tra la Sicilia e la Calabria, realtà, dunque, che conosco e che affronterò con grande entusiasmo”.

“Chiaramente – ha aggiunto Finocchiaro – la realtà di Catanzaro devo approfondirla e lo farò. È una realtà interessante, stimolante e importante nella quale mi impegnerò al massimo delle mie capacità e possibilità. Sicuramente con l’impegno e la collaborazione di tutti”. In primo luogo, ha aggiunto Finocchiaro “del personale della Polizia di Stato, della Questura, delle specialità, raggiungeremo degli ottimi obiettivi, ma speriamo in un sistema interforze e istituzionale che lavora in stretta sinergia. Mi riferisco innanzitutto alla Prefettura e all’autorità giudiziaria che sono a Catanzaro sicuramente molto impegnate al raggiungimento di tutti gli obiettivi dettati dal loro ruolo”.

Sui problemi del capoluogo di regione ha detto: “Li conosco grazie ai miei pregressi in regione e per aver letto, soprattutto negli ultimi tempi, da quando ho saputo della possibilità del mio trasferimento, i giornali, ma approfondirò nel più breve tempo possibile. Essendo Catanzaro capoluogo di regione carne al fuoco ne abbiamo“.