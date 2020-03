Anniversario della morte di Calipari, “ha sempre onorato la sua prestigiosa carriera”

L’associazione nazionale funzionari di polizia ha ricordato il sacrificio di Nicola Calipari a quindici anni dalla morte

COSENZA – “A quindici anni dalla scomparsa di Nicola Calipari, l’Associazione nazionale funzionari di polizia vuole ricordarne il sacrificio frutto di una consapevole azione di grande rischio affrontata per dare la libertà a Luciana Sgrena”. Lo afferma il portavoce dell’Associazione, Girolamo Lacquaniti. “A volte si può essere eroi per caso – sottolinea Lacquaniti – ma non è quello che è avvenuto per il nostro collega che ha sempre onorato la sua prestigiosa carriera con lucido coraggio e determinazione messa a disposizione di quanti avevano bisogno. Un esempio di silenzioso, quotidiano sacrificio che oggi è portato avanti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e che auspichiamo possa essere di ispirazione a tutti coloro i quali sono impegnati per il bene del Paese e dei suoi abitanti. Facciamo nostre le parole del capo della Polizia, Franco Gabrielli – conclude il portavoce – che oggi ha ricordato come Nicola Calipari sia ancora un nostro collega ed è oggi come domani nei nostri cuori”.