Lupo ucciso e appeso ad un palo, macabra uccisione nelle Serre vibonesi

VIBO VALENTIA – Un lupo è stato ucciso e poi appeso ad un palo. È successo a Torre di Ruggiero, sulle Serre vibonesi in località Monte Cucco. Il lupo, appeso per una zampa ad un palo della segnaletica, lungo l’ex strada statale 182 che collega Simbario a Torre Ruggiero, è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Secondo i primi rilievi effettuati sulla carcassa dai carabinieri forestali e dal veterinario dell’Asl, non risultano ferite di arma da fuoco, ne sono evidenti segni di avvelenamento. Sarà comunque la necroscopia a cura dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Catanzaro a chiarire le cause della morte. Una barbarie simile era già avvenuta lo scorso 10 gennaio, a Marcellinara alle porte di Catanzaro. Su entrambi i casi indagano i carabinieri.