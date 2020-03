Abusi sessuali su minore, sacerdote va a processo

I fatti risalgono al 2013 quando la vittima aveva solo 16 anni. Va a processo don Giovanni Marino accusato di prostituzione minorile, tentata estorsione, rapina e violenza privata

CIRO’ MARINA (KR) – Il sacerdote è accusato di aver costretto un ragazzino di 16 anni ad avere rapporti sessuali con lui, ma non solo. Con la paura di essere scoperto avrebbe fatto minacciare l’adolescente e la famiglia che sono stati costretti a lasciare la loro città. Don Giovanni Marino, 56 anni, all’epoca dei fatti parroco a Cirò Marina andrà a processo.

Il prete avrebbe approfittato dello stato di indigenza del minore affetto anche da un lieve ritardo cognitivo costringendolo ad avere rapporti intimi, orali, in cambio di soldi, vestiti e di un telefono cellulare. Ma con il telefonino, il 16enne era riuscito a riprendere quei rapporti e così il sacerdote, vistosi alle strette, avrebbe tentato di offrirgli denaro per ottenere il video e al rifiuto del ragazzo e dei suoi familiari, avrebbe assoldato alcune persone per picchiare il compagno della madre del giovane. Il processo per il sacerdote inizierà il prossimo 9 settembre, davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Catanzaro.