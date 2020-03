Controlli interforze, trovate armi e stupefacenti

Effettuate perquisizioni domiciliari, per la ricerca di armi o esplosivi e di sostanze stupefacenti. Emerse anche 12 occupazioni abusive

REGGIO CALABRIA – Uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana e della Polizia Municipale, hanno eseguito controlli nel quartiere Argillà di Reggio Calabria.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato sono state effettuate perquisizioni domiciliari, per la ricerca di armi o esplosivi e di sostanze stupefacenti che operazioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare due pistole a salve, fedeli riproduzioni di armi vere, 2 passamontagna e 1 cartuccia a salve, armi che sono spesso utilizzate per la consumazione di rapine.

Con la collaborazione di personale dell’Enel sono stati, inoltre, eseguiti controlli degli allacci alla rete elettrica e sono stati individuati 4 allacci abusivi. Sono stati sequestrati e rimossi dalla pubblica via 11 veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa.

Dalle attività di controllo dei comparti abitativi della zona, sono emerse 12 occupazioni abusive di unità abitative, un abuso edilizio, mentre 4 immobili non occupati sono stati sottoposti a sequestro.