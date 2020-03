Cardiochirurgo in quarantena, Dr. Montilla: “Nessuna violazione di legge, applicato diritto tutela salute”

Il dottore risponde alle accuse della FIMMG regionale: “ho ottemperato secondo scienza e coscienza applicando da medico un protocollo di profilassi condiviso dalla direzione sanitaria, per la riduzione di possibile contagio acuto virale interumano all’interno di un reparto di cardiochirurgia”

CATANZARO – In riferimento a quanto dichiarato dalla FIMMG regionale il Dr. Pasquale Montilla Oncologo Medico, specifica l’accaduto, considerando le affermazioni del sindacato diffamatorie e non corrispondenti alla verità. “I fatti – si legge in una nota del Dr. Montilla – in merito alla vicenda del cardiochirurgo messo in quarantena da sospetto contagio da COVID-19 si sono svolti nel seguente modo: il cardiochirurgo mio assistito e paziente, è un dirigente medico presso il servizio di cardiochirurgia del Policlinico Universitario Mater Domini. Dal sottoscritto non è stata assunta alcuna posizione o condotta professionale e autoreferenziata da come riferito in modo diffamatorio e lesivo della mia immagine professionale dal sindacato FIMMG regionale. Nel merito ho ottemperato secondo scienza e coscienza applicando da medico un protocollo di profilassi condiviso dalla direzione sanitaria per la riduzione di possibile contagio acuto virale interumano all’interno di un reparto di cardiochirurgia, luogo di degenti ad alto rischio post-operatorio. Il collega cardiochirurgo proveniente dall’Ospedale S.Raffaele di Milano in attività come “Visitor” per uno stage di aggiornamento cardiochirurgico con una nota scritta informava il sottoscritto e la propria direzione sanitaria che presso l’H.S.Raffaele vi era stato un caso di contagio da COVID-19 e dopo avere invano telefonato ai numeri verdi regionali che purtroppo non risultavano ancora attivi ha ritenuto risegnalare la problematica emergente alla direzione sanitaria del Mater Domini.

La direzione sanitaria proponeva al dipendente sanitario di attivarsi presso proprio medico di fiducia al fine di completare percorso di profilassi volontaria e autotutela. Il sottoscritto in qualità di medico ha rilasciato tempestiva certificazione sanitaria telematica inviata all’INPS e per conoscenza alla Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario la quale ha accettato tale certificazione valida ritenendo di non inviare alcun controllo nel merito sul paziente. Preciso di avere operato senza commettere alcuna violazione di legge seguendo la rigida iniziativa dettata dal codice etico professionale. E’ evidente che un eventuale contagio virale e attivazione di un focolaio all’interno del Policlinico Universitario della Magna Grecia e del Campus Universitario frequentato da moltissimi universitari sarebbe stato disastroso e avrebbe avuto ripercussioni gravissime sul piano medico-legale. Le contestazioni del sindacato FIMMG regionale che non rappresenta alcuna società scientifica sono prive di alcuna base scientifica e palesemente strumentali. Non risulterebbe da parte del Dipartimento della Salute Regionale alcuna nota di censura congiunta con la FIMMG Regionale sulla mia condotta professionale che ricordiamo è stata dettata da ampia discrezionalità nel rispetto del ruolo professionale che ricopro e dal codice deontologico. Ho semplicemente applicato come da statuto antropologico il diritto alla tutela della salute pubblica.

Abbiamo importato in Italia – conclude il Dr. Montilla – un virus potenzialmente letale di classe IV che si trasmette con contatto interumano diretto con una sequenza genomica con dei primer di attivazione interessante sul piano scientifico e a rapida diffusione di cui non conosciamo gli effetti a lungo termine e il tasso di mortalità globale. Risulta perciò sconosciuto ancora un protocollo di cura e attualmente la popolazione sprovvista di un vaccino pertanto è mia assoluta convinzione avere agito con onestà intellettuale e professionale insieme al cardiochirurgo che stimo che ha ritenuto proteggere i suoi pazienti in un dipartimento universitario di alta specialità. Chi strumentalizza superficialmente su tale delicata problematica non appartiene fortunatamente al mio percorso professionale e ne risponderà nelle sedi opportune per il danno d’immagine arrecatomi.”